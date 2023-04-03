Ще один іноземний трейдер припиняє експорт зерна з росії — Finance.ua

Ще один іноземний трейдер припиняє експорт зерна з росії
Французький трейдер Louis Dreyfus Company припинить експорт зерна з росії з 1 липня.
Про це пише РБК із посиланням на Мінсільгосп рф.
Зазначається, що компанія вивчає можливості передачі російського бізнесу і зернових активів новим власникам.
У Мінсільгоспі рф стверджують, що відхід трейдера не вплине на обсяги та динаміку вітчизняного експорту продовольства.
Нагадаємо, компанія Viterra, один із найбільших світових зернотрейдерів, планує припинити експорт російського зерна.
Один із найбільших світових постачальників сільгосппродукції — американська Cargill — припинить експорт зерна з росії, компанія входить до топ-10 експортерів російського зерна.
У березні 2022 року повідомлялось, що глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co. скорочують бізнес-діяльність в росії, але продовжуватимуть працювати з «необхідними» продуктами харчування.
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