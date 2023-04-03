Ще один іноземний трейдер припиняє експорт зерна з росії — Finance.ua

Ще один іноземний трейдер припиняє експорт зерна з росії Вчора 20:47 — Фондовий ринок

Французький трейдер Louis Dreyfus Company припинить експорт зерна з росії з 1 липня.

Про це пише РБК із посиланням на Мінсільгосп рф.

Зазначається, що компанія вивчає можливості передачі російського бізнесу і зернових активів новим власникам.

У Мінсільгоспі рф стверджують, що відхід трейдера не вплине на обсяги та динаміку вітчизняного експорту продовольства.

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Нагадаємо, компанія Viterra, один із найбільших світових зернотрейдерів, планує припинити експорт російського зерна.

Один із найбільших світових постачальників сільгосппродукції — американська Cargill — припинить експорт зерна з росії, компанія входить до топ-10 експортерів російського зерна.

У березні 2022 року повідомлялось, що глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co. скорочують бізнес-діяльність в росії, але продовжуватимуть працювати з «необхідними» продуктами харчування.

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