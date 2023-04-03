Ще один іноземний трейдер припиняє експорт зерна з росії — Finance.ua
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Ще один іноземний трейдер припиняє експорт зерна з росії

Фондовий ринок
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Французький трейдер Louis Dreyfus Company припинить експорт зерна з росії з 1 липня.
Про це пише РБК із посиланням на Мінсільгосп рф.
Зазначається, що компанія вивчає можливості передачі російського бізнесу і зернових активів новим власникам.
У Мінсільгоспі рф стверджують, що відхід трейдера не вплине на обсяги та динаміку вітчизняного експорту продовольства.
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Нагадаємо, компанія Viterra, один із найбільших світових зернотрейдерів, планує припинити експорт російського зерна.
Один із найбільших світових постачальників сільгосппродукції — американська Cargill — припинить експорт зерна з росії, компанія входить до топ-10 експортерів російського зерна.
У березні 2022 року повідомлялось, що глобальні торговці сільськогосподарськими товарами Cargill Inc та Archer-Daniels-Midland Co. скорочують бізнес-діяльність в росії, але продовжуватимуть працювати з «необхідними» продуктами харчування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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