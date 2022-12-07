Ще одна німецька компанія вимагатиме компенсацію від "Газпрому" — Finance.ua
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Ще одна німецька компанія вимагатиме компенсацію від "Газпрому"

Фондовий ринок
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Після енергетичної компанії Uniper ще один німецький постачальник RWE ініціював арбітражний процес проти російського «Газпрому» у зв’язку з перебоями з поставками газу.
Про це повідомляє Handelsblatt.
Повідомляється, що Uniper та RWE мали фіксовані контракти на поставки газу, але з початку вересня російська компанія припинила поставки по «Північному потоку-1». Таким чином німецькі компанії змушені були закуповувати газ на світовому ринку за високими цінами.
Крім того, за даними Handelsblatt, третій за величиною німецький імпортер газу VNG також вивчає всі варіанти компенсації збитків. Теоретично пред’явити свої претензії можуть австрійська OMV та транснаціональна енергетична компанія Shell.
Як заявив глава Uniper Клаус-Дітер Мобах, збитки оцінюються в 11,6 млрд євро, і, ймовірно, найближчими місяцями ця цифра зросте. У той же час, збитки RWE оцінюються меншими сумами. За оцінками аналітика Гвідо Хойманна з Metzler Bank, RWE зазнала втрат менш ніж у 1 млрд євро.
Передбачається, що справу розглядатиме третейський арбітраж у Стокгольмі, але поки невідомо, чи братиме «Газпром» участь у процесі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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