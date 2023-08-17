Ще одна країна запровадила онлайн-візи для українців: умови отримання — Finance.ua

Ще одна країна запровадила онлайн-візи для українців: умови отримання Сьогодні 11:42 — Світ

Ще одна країна запровадила онлайн-візи для українців: умови отримання

Уряд В'єтнаму оголосив про серйозні зміни у своїй візовій політиці, які набули чинності 15 серпня 2023 року. Відповідно до змінених правил, особи з багатьох країн, включаючи Україну, матимуть можливість подавати заявки на візи онлайн, пише xaydungchinhsach

Очікується, що цей крок спростить і покращить процес оформлення віз для мандрівників з усього світу, які бажають в'їхати до В'єтнаму. Нагадаємо, що до сьогодні для в'їзду у В'єтнам українцям потрібно було запрошення, яке коштувало 50−200 доларів, і з цим запрошенням вже можна було оформити візу по прибутті в аеропорту за 25 доларів. Тепер у цьому нема потреби, адже її можна оформити онлайн.

Оформлення візи на один в'їзд терміном до 30 днів коштує 25 доларів, мультивіза до 90 днів обійдеться у 50 доларів.

Розгляд заявки займатиме 3 робочі дні. Для подання на візу необхідно завантажити портретне фото 4×6 сантиметрів, фото сторінки з даними закордонного паспорта та заповнити анкету

Як отримати візу

1. Заповнення анкети

Іноземці отримують доступ до вебпорталу електронних віз Департаменту імміграції В'єтнаму або Національного порталу державних послуг чи Порталу державних послуг Міністерства громадської безпеки, щоб заповнити особисту інформацію в електронній візовій анкеті: завантажити портретну фотографію та сторінку з даними паспорта. Після цього кроку система надасть іноземцю унікальний електронний код.

2. Оплата

Необхідно сплатити візовий збір на рахунок на вебпорталі електронних віз або на Національному порталі державних послуг або на Порталі державних послуг Міністерства громадської безпеки після отримання електронного коду від імміграційного органу.

3. Отримання результату

Іноземці, які подають заяву на отримання електронної візи, можуть використовувати код електронного досьє для перевірки статусу на вебпорталі електронних віз, а згодом для друку електронної візи.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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