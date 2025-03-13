Ще одна країна стала власником ракет Tomahawk — Finance.ua

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Ще одна країна стала власником ракет Tomahawk

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З 24 лютого 2022 року США продали вже другій країні дозвукову крилату ракету Tomahawk і технології, пов’язані з нею. Зокрема, військово-морські сили Нідерландів здійснили успішний випробувальний пуск такої ракети з флагманського фрегата HNLMS De Ruyter біля східного узбережжя США, пише Defense Express.
Крім того, повідомляється, що випробування проходили у взаємодії з американським флотом. Нідерланди ще у 2023 році висловлювали бажання отримати Tomahawk для ударів по наземних цілях у радіусі тисячі кілометрів. Після цього були відсутні будь-які дані про кроки, які передували б передачі американських ракет європейській країні. Експерти припускають, що це відбувалося в таємному режимі.
Було відсутнє й укладення відповідного контракту зі США або хоча б дозволу від DSCA на постачання ракет і супутникового обладнання. Також у виданні підкреслюють, що зовсім нещодавно, у листопаді 2024 року, Нідерланди приєдналися до всеєвропейської ініціативи зі створення далекобійної ракети ELSA, що спочатку виглядало як відхід від бажання отримати Tomahawk у своєму арсеналі.
«На цьому тлі логічним буде сказати, що поява у ВМС Нідерландів можливостей щодо застосування Tomahawk виглядає більш ніж несподіваною», — йдеться в матеріалі. Однак там же наголошується, що портал Naval News у вересні 2023 року писав про те, що всі чотири фрегати проєкту De Zeven Provinciën Нідерландів будуть адаптовані для використання цього типу ракет у період з 2025 по 2029 рік.
Ці військові кораблі особливі тим, що у них вже в наявності є п’ять установок вертикального пуску (УВП) типу Mk 41 (40 пускових шахт), в яких просто необхідно модернізувати систему управління вогнем.
Наразі крилаті ракети Tomahawk є у США, Великої Британії, Австралії та Нідерландів. На черзі — Японія, яка в січні 2024 року замовила поставку 400 ракет цього типу і супутникову апаратуру.
За матеріалами:
УНІАН
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