Ще дві дружні країни завдали росії «карткового» удару в спину — Finance.ua

Ще дві дружні країни завдали росії «карткового» удару в спину Сьогодні 12:34

Картки російської платіжної системи «Мир» більше не обслуговуватимуть у Киргизстані. Нові правила набудуть чинності з 5 квітня.

Видання «Коммерсантъ» пише , що рішення влада країни ухвалила через санкції США щодо Національної системи платіжних карт (НСПК) — оператора платіжної системи «Мир».

Водночас у Національній платіжній системі Киргизстану повідомили, що «Елкарт» припинить обслуговування російських карт «Мир» з метою «мінімізації ризику вторинних санкцій» проти киргизької платіжної системи.

Таким чином, власники карток «Мир» у Киргизстані не зможуть зняти готівку в банкоматах, переказати кошти, провести інтернет-платежі та оплатити покупки через POS-термінали.

Крім того, казахстанський Halyk Bank Bank перестав обслуговувати картки «Мир» з кінця лютого.

«Остання зміна була 27 лютого, карти „Мир“ більше не обслуговуються», — пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

При цьому зазначено, що обмеження торкнулися банкоматів і POS-терміналів. Причин такого рішення не вказано.

Варто зазначити, що Halyk Bank — один з найбільших банків Казахстану.

Платіжна система «Мир» — останні новини

У 2022 році - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну — в Узбекистані заявили, що поставили хрест на російських банківських картах «Мир» через супутні ризики.

З вересня 2023 року працювати з картами «Мир» припинили турецький банк Türkiye İş Bankası і один з найбільших банків Таджикистану Dushanbe City Bank.

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УНІАН За матеріалами:

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