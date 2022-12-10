Ще дві Bitcoin-біржі оголосили про скорочення штату на тлі криптозими — Finance.ua

Ще дві Bitcoin-біржі оголосили про скорочення штату на тлі криптозими Сьогодні 02:13 — Фінтех і Картки

Криптовалютна біржа Swyftx звільнила 90 співробітників на тлі краху платформи FTX та його наслідків для індустрії.

У компанії наголосили, що Swyftx не має прямого відношення до FTX, проте повинна «заздалегідь підготуватися до найгіршого сценарію подальшого значного падіння обсягів торгів» протягом першого півріччя 2023 року та ймовірних нових подій типу «чорного лебедя»: «Як би нам цього не хотілося, ми не існуємо ізольовано від ринку, тому діємо завчасно, значно скорочуючи розмір нашої команди».

Про скорочення персоналу оголосив і глава біржі Bybit Бен Чжоу.

Він зазначив, що компанія реорганізує бізнес на тлі «ведмежого ринку». За його словами, зміни стосуватимуться всіх підрозділів Bybit.

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