Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання — Finance.ua

Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання
До програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва долучилося ще 10 банків.
Фінустанови уклали з Мінекономіки відповідні меморандуми про співробітництво. Програма реалізується в межах політики «Зроблено в Україні».
«Відтепер покупці української техніки та обладнання, зокрема, автобусів, вантажівок, ліфтів, трансформаторів та іншого устаткування зможуть подавати заявки на компенсацію 15% від вартості ще до десяти банків. Загалом вже дванадцять фінустанов надають послуги за цією програмою підприємцям і виробникам, які хочуть модернізувати свої виробництва та стати енергонезалежними. Також ця програма направлена на підтримку розвитку української промисловості», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Наразі участь у програмі компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва (15%) беруть такі банки:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК»
- АТ «СКАЙ БАНК»
- АТ «ПроКредит Банк»
- АТ «ОТП Банк»
- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
- АТ АКБ «Львів»
- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
- АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
- АТ «АБ «РАДАБАНК»
- ПАТ «МТБ БАНК»
- АТ «Банк Кредит Дніпро»
- АТ «КБ «ГЛОБУС»
Підприємці, які хочуть скористатися державною підтримкою та отримати компенсацію, мають оплатити техніку та обладнання через один з уповноважених банків, а також подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.
Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку, зокрема, банк:
- перевіряє документи заявників, що підтверджують покупку;
- передає списки заявників до Мінекономіки для перевірки;
- відкриває рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;
- перераховує компенсації на рахунки покупців.
Виробникам, які хочуть подати свою техніку до участі у програмі, потрібно подати електронну заявку до Мінекономіки і надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.
Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.
Компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати поточного року, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.
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