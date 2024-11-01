Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання — Finance.ua

Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання Сьогодні 15:45 — Кредит&Депозит

Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання

До програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва долучилося ще 10 банків.

Фінустанови уклали з Мінекономіки відповідні меморандуми про співробітництво. Програма реалізується в межах політики « Зроблено в Україні ».

«Відтепер покупці української техніки та обладнання, зокрема, автобусів, вантажівок, ліфтів, трансформаторів та іншого устаткування зможуть подавати заявки на компенсацію 15% від вартості ще до десяти банків. Загалом вже дванадцять фінустанов надають послуги за цією програмою підприємцям і виробникам, які хочуть модернізувати свої виробництва та стати енергонезалежними. Також ця програма направлена на підтримку розвитку української промисловості», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Наразі участь у програмі компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва (15%) беруть такі банки:

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

АТ «СКАЙ БАНК»

АТ «ПроКредит Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ АКБ «Львів»

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

АТ «АБ «РАДАБАНК»

ПАТ «МТБ БАНК»

АТ «Банк Кредит Дніпро»

АТ «КБ «ГЛОБУС»

Підприємці, які хочуть скористатися державною підтримкою та отримати компенсацію, мають оплатити техніку та обладнання через один з уповноважених банків, а також подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.

Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку, зокрема, банк:

перевіряє документи заявників, що підтверджують покупку;

передає списки заявників до Мінекономіки для перевірки;

відкриває рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;

перераховує компенсації на рахунки покупців.

Виробникам, які хочуть подати свою техніку до участі у програмі, потрібно подати електронну заявку до Мінекономіки і надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.

Компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати поточного року, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.

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