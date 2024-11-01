Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання

Кредит&Депозит
27
Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання
Ще 10 банків долучилися до програми компенсації купівлі української техніки та електрообладнання
До програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва долучилося ще 10 банків.
Фінустанови уклали з Мінекономіки відповідні меморандуми про співробітництво. Програма реалізується в межах політики «Зроблено в Україні».
«Відтепер покупці української техніки та обладнання, зокрема, автобусів, вантажівок, ліфтів, трансформаторів та іншого устаткування зможуть подавати заявки на компенсацію 15% від вартості ще до десяти банків. Загалом вже дванадцять фінустанов надають послуги за цією програмою підприємцям і виробникам, які хочуть модернізувати свої виробництва та стати енергонезалежними. Також ця програма направлена на підтримку розвитку української промисловості», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Наразі участь у програмі компенсації вартості техніки та обладнання українського виробництва (15%) беруть такі банки:
  • ПАТ «БАНК ВОСТОК»
  • АТ «СКАЙ БАНК»
  • АТ «ПроКредит Банк»
  • АТ «ОТП Банк»
  • АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
  • АТ АКБ «Львів»
  • ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
  • АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
  • АТ «АБ «РАДАБАНК»
  • ПАТ «МТБ БАНК»
  • АТ «Банк Кредит Дніпро»
  • АТ «КБ «ГЛОБУС»
Підприємці, які хочуть скористатися державною підтримкою та отримати компенсацію, мають оплатити техніку та обладнання через один з уповноважених банків, а також подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.
Через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку, зокрема, банк:
  • перевіряє документи заявників, що підтверджують покупку;
  • передає списки заявників до Мінекономіки для перевірки;
  • відкриває рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;
  • перераховує компенсації на рахунки покупців.
Виробникам, які хочуть подати свою техніку до участі у програмі, потрібно подати електронну заявку до Мінекономіки і надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.
Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація з якого передаватиметься банкам для реалізації програми.
Компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати поточного року, за умови подачі заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація буде нараховуватися в наступному році. Фінансування залежить від черговості надходження заявок і наявності бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.