Shell перегляне свої інвестиції в британські проєкти після підвищення податку на «надприбутки» — Finance.ua
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Shell перегляне свої інвестиції в британські проєкти після підвищення податку на «надприбутки»

Фондовий ринок
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Shell перегляне свої інвестиції в британські проєкти після підвищення податку на «надприбутки»
Shell перегляне свої інвестиції в британські проєкти після підвищення податку на «надприбутки»
Нафтогазовий гігант Shell Plc. проведе переоцінку запланованих інвестицій у проєкти у Великій Британії після того, як новий уряд підвищив податок на надприбутки.
Про це заявив глава британського підрозділу Shell Девід Банч, пише Bloomberg.
«Нам доведеться переоцінити кожен проєкт у кожному окремому випадку. Коли зростають податки, залишається менше наявного прибутку, який можна реінвестувати», — заявив Банч під час заходу Федерації британської промисловості в Бірмінгемі.
Новий міністр фінансів Британії Джеремі Хант оголосив про підвищення податку на надприбуток нафтових компаній з 25% до 35%. Дію податку продовжено до 2028 року.
При цьому уряд тепер також стягуватиме податок у розмірі 45% надприбутків виробників відновлюваного, ядерного та біопалива.
За словами глави Shell, британський уряд не передбачив механізму коригування ставки податку в разі зміни ринкових цін на нафту й газ, додавши, що цей механізм допоміг би компаніям краще планувати інвестиції.
Shell оголосила про план капітальних витрат у Великій Британії на суму майже $30 млрд на початку року. Компанія збирається інвестувати в нові нафтогазові проєкти, а також у будівництво офшорних вітряних електростанцій та виробництво водневого палива.
Shell минулого місяця повідомила, що в III кварталі її податок на надприбутки у Великій Британії був нульовим, оскільки компанія інвестувала більшу частину прибутку в країну. Очікується, що вона почне сплачувати його із наступного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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