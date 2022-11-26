Shell перегляне свої інвестиції в британські проєкти після підвищення податку на «надприбутки» — Finance.ua

Shell перегляне свої інвестиції в британські проєкти після підвищення податку на «надприбутки» Сьогодні 22:41 — Фондовий ринок

Shell перегляне свої інвестиції в британські проєкти після підвищення податку на «надприбутки»

Нафтогазовий гігант Shell Plc. проведе переоцінку запланованих інвестицій у проєкти у Великій Британії після того, як новий уряд підвищив податок на надприбутки.

Про це заявив глава британського підрозділу Shell Девід Банч, пише Bloomberg

«Нам доведеться переоцінити кожен проєкт у кожному окремому випадку. Коли зростають податки, залишається менше наявного прибутку, який можна реінвестувати», — заявив Банч під час заходу Федерації британської промисловості в Бірмінгемі.

Новий міністр фінансів Британії Джеремі Хант оголосив про підвищення податку на надприбуток нафтових компаній з 25% до 35%. Дію податку продовжено до 2028 року.

При цьому уряд тепер також стягуватиме податок у розмірі 45% надприбутків виробників відновлюваного, ядерного та біопалива.

За словами глави Shell, британський уряд не передбачив механізму коригування ставки податку в разі зміни ринкових цін на нафту й газ, додавши, що цей механізм допоміг би компаніям краще планувати інвестиції.

Shell оголосила про план капітальних витрат у Великій Британії на суму майже $30 млрд на початку року. Компанія збирається інвестувати в нові нафтогазові проєкти, а також у будівництво офшорних вітряних електростанцій та виробництво водневого палива.

Shell минулого місяця повідомила, що в III кварталі її податок на надприбутки у Великій Британії був нульовим, оскільки компанія інвестувала більшу частину прибутку в країну. Очікується, що вона почне сплачувати його із наступного року.

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