Шеф Xiaomi розповів про плани з випуску електромобілв — Finance.ua

Шеф Xiaomi розповів про плани з випуску електромобілв Сьогодні 22:17 — Технології&Авто

Шеф Xiaomi розповів про плани з випуску електромобілв

Компанія Xiaomi продовжує роботу над власним автомобілем. Після тривалого затишшя її генеральний директор Лей Цзюнь зробив гучну заяву: техногігант збирається потіснити лідерів світового ринку електрокарів, продаючи понад 10 мільйонів машин щороку.

За його словами, коли індустрія батарейних машин досягне «зрілості», 80 відсотків ринку належатиме п’яти брендам — і Xiaomi має намір увійти до їх числа.

Xiaomi створила власний автомобільний підрозділ у 2021 році. З того часу інформація про первістка техногіганта просочувалася лише через інсайдерів, а офіційних заяв не було — досі.

Згідно з свіжим квартальним звітом, Xiaomi інвестувала близько 829 мільйонів юанів ($116 млн) у нові розробки, включаючи розумні електромобілі.

Раніше Лей Цзюнь називав вихід Xiaomi на новий ринок «вимушеним кроком», продиктованим зростаючою інтеграцією гаджетів та автомобілів. Так, користувач, що оточив себе електронікою Xiaomi, напевно, хоча б зверне увагу на машину тієї ж фірми — і навпаки. Тепер ясно, що компанія не тільки планує доповнити свій профіль новим продуктом, але і мітить в лідери ринку.

Наприкінці вересня стало відомо, що Xiaomi добудував перший прототип електрокара. Машина під внутрішнім індексом MS11, за даними китайських соцмереж, обладнана 354-сильним електромотором і 800-вольтовою батареєю. Дебют може відбутися у 2024 році, проте сама Xiaomi не називає навіть приблизних термінів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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