Шахрайство з QR-кодами: як не стати жертвою — Finance.ua
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Шахрайство з QR-кодами: як не стати жертвою

Особисті фінанси
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Шахрайство з QR-кодами: як не стати жертвою
Шахрайство з QR-кодами: як не стати жертвою
Візерунок із чорно-білих фігур китайської настільної гри Ґо надихнув японського інженера Масахіро Хара у 1994 році на створення дизайну QR-кодів. Як і в Ґо, де кожен хід може змінити перебіг гри, кожен QR-код може приховувати небезпеку.
Фахівці асоціації ЄМА поділилися важливою інформацією про те, як проста картинка може стати пасткою.

Що може зробити шкідливий QR-код:

  • Закинути на фейковий сайт або розпочати завантаження шкідливого файлу.
  • Додати невідомий контакт у телефонну книгу.
  • Самостійно зателефонувати чи відправити SMS, не спитавши дозволу.
  • Передати ваше місцезнаходження стороннім програмам — чим не шпигун?
  • Відправити листа, створити подію у календарі або підписати на сумнівні акаунти в соцмережах.
  • Підключити до небезпечної Wi-Fi мережі — і прощай приватність.

Як себе вберегти

Якщо не хочете замість безкоштовної піци опинитися у халепі, експерти ЄМА радять дотримуватися п’яти правил безпеки при скануванні QR-кодів:
  1. Обережно з місцем розташування QR-коду: якщо це оголошення на вулиці чи в сумнівному закладі, краще не ризикувати.
  2. Перевірте оригінальність: перед скануванням рекламних плакатів або вивісок переконайтеся, що зображення не заклеєне фальшивим QR-кодом.
  3. Звертайте увагу на посилання, яке відображається при скануванні QR-коду:
    — Доменне ім’я повинно відповідати назві бренду або компанії.
    — Посилання має починатися з «https».
    — Контент на вебсайті має збігатися з тим, що на листівці чи плакаті.
    — Уникайте скорочених посилань, — у випадку з QR-кодами використання сервісів скорочення посилань немає вагомих легальних причин. У такому разі краще знайти сайт через пошук, а застосунок — в офіційному магазині.
  4. Скануйте безпечно: використовуйте QR-сканери, які перевіряють посилання, вбудовані в QR-коди, на наявність фішингових чи шкідливих сайтів.
  5. Не викладайте фото квитків та документів з QR-кодами.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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