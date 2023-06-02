Шахрайство на $600 млн. Суд в Ізраїлі підтвердив, що ПриватБанк має достатню справу проти колишніх власників — Finance.ua

Шахрайство на $600 млн. Суд в Ізраїлі підтвердив, що ПриватБанк має достатню справу проти колишніх власників Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

Шахрайство на $600 млн. Суд в Ізраїлі підтвердив, що ПриватБанк має достатню справу проти колишніх власників

Окружний суд Тель-Авіва не став розглядати позов ПриватБанку проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби банку.

Ізраїльський суд вирішив, що не має юрисдикції для розгляду цієї справи.

«Суд постановив, що Ізраїль не є належною юрисдикцією для розгляду позову. ПриватБанк має право подати апеляцію на це рішення», — йдеться в повідомленні.

У грудні 2019 року державний ПриватБанк ініціював судовий розгляд в Окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників — Коломойського і Боголюбова. Позов стосується виведення з банку щонайменше $600 млн у період 2007−2011 років і розміщення їх на рахунку в ізраїльському банку Дисконт.

Попри відмову в розгляді позову, у держбанку вбачають у рішенні суду низку позитивних висновків. Зокрема, суд визнав, що ПриватБанк має «достатню для судового розгляду справу» проти Коломойського і Боголюбова.

За даними держбанку, у рішенні суду зазначено, що банк належним чином довів, що кошти з нього виводили в Ізраїль за допомогою низки складних і ретельно продуманих переказів.

Також ізраїльський суд відмовив у задоволенні заяви колишніх власників щодо їхнього переслідування з боку українського уряду. Він постановив, що рано чи пізно Коломойському і Боголюбову доведеться захищати свою позицію за позовом ПриватБанку в Ізраїлі.

«Ми позитивно оцінюємо висновки суду про наявність у ПриватБанку достатньої для судового розгляду справи про шахрайство проти його колишніх власників на загальну суму в сотні мільйонів доларів», — заявив голова правління ПриватБанку Герхард Беш.

Раніше повідомлялося, що колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський відмовився давати свідчення у Високому суді Лондона слідом за своїм партнером Геннадієм Боголюбовим.

Така новина з’явилася після несподіваної заяви на судовому процесуальному слуханні 29 березня про те, що Боголюбов не готовий давати свідчення під час слухання по суті.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.