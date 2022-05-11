Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав — Finance.ua
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Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав

Вчора 15:00Особисті фінанси
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Працівники Департаменту кіберполіції спільно з фахівцями управління інформатизації Головного сервісного центру МВС України виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг.
Як повідомляють в Кіберполіції, підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.
Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних.
Поряд з цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними. З незаконного обігу вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень.
Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.
Аби не стати жертвою фішингу:
  • не переходьте за сумнівними посиланнями,
  • не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах,
  • уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.
В разі виявлення шахрайських ресурсів сповіщайте про це на електронну пошту Кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.
За матеріалами: Економічна Правда
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