Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав — Finance.ua

Шахраї збирають дані про серії та номери водійських прав

Вчора 15:00 — Особисті фінанси

Працівники Департаменту кіберполіції спільно з фахівцями управління інформатизації Головного сервісного центру МВС України виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг.

Як повідомляють в Кіберполіції, підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.

Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних.

Поряд з цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними. З незаконного обігу вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень.

Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.

Аби не стати жертвою фішингу:

не переходьте за сумнівними посиланнями,

не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах,

уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

В разі виявлення шахрайських ресурсів сповіщайте про це на електронну пошту Кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

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