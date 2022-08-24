Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат — Finance.ua
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Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат

Кримінал
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Правоохоронні органи викрили дві злочинні організації, які під видом оформлення соцвиплат від є-Підтримки вкрали у громадян 10 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, шахраї розповсюджували фішингові посилання під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України, є-Підтримки.
«Для отримання обіцяних соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток. Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до рахунків потерпілих, здійснювали із них перерахування коштів, в тому числі кредитних», — розповіли в Офісі генпрокурора.
Попередньо, злочинці обікрали 150 людей. Одне із двох злочинних угруповань вкрало гроші громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати військовослужбовцям ЗСУ.
За матеріалами:
Діло
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