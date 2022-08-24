Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат — Finance.ua

Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат Вчора 18:10 — Кримінал

Правоохоронні органи викрили дві злочинні організації, які під видом оформлення соцвиплат від є-Підтримки вкрали у громадян 10 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, шахраї розповсюджували фішингові посилання під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України, є-Підтримки.

«Для отримання обіцяних соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток . Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до рахунків потерпілих, здійснювали із них перерахування коштів, в тому числі кредитних», — розповіли в Офісі генпрокурора.

Попередньо, злочинці обікрали 150 людей. Одне із двох злочинних угруповань вкрало гроші громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати військовослужбовцям ЗСУ.

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