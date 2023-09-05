Шахраї та хакери у 2023 році вкрали криптовалют на $1 млрд — Finance.ua

Шахраї та хакери у 2023 році вкрали криптовалют на $1 млрд 05.09.2023, 00:25 — Криптовалюта

За даними компанії CertiK, за серпень цього року злочинці змогли вкрасти криптовалюту на суму близько $45 млн. А загалом від початку року в шахрайських схемах користувачі втратили $997 млн. Згідно зі звітом CertiK, у серпні екзіт-сками принесли хакерам $26 млн, атаки із застосуванням миттєвих позик — $6,4 млн, а інші вразливості в криптопроектах дали змогу їм вивести ще $13,5 млн.

Найбільшим екзіт-скамом став переказ і продаж командою розробників PEPE мемкоїнів на суму $13,2 млн. Також було зламано проєкти DeFi Exactly Protocol ($7,3 млн), Magnate Finance ($5,4 млн) та інші.

Якщо рахувати за рік, то в рамках атак із застосуванням миттєвих позик хакерам вдалося отримати $261 млн. Ще $596 млн хакери вивели завдяки різним вразливостям, а $137 млн отримали організатори екзіт-скамів.

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Загальний обсяг збитків у серпні виявився на порядок нижчим за показники липня, коли обсяг зломів і шахрайств становив $486 млн. Один тільки злом проєкту Multichain у липні приніс зловмисникам $231 млн.

За даними південнокорейської розвідки, північнокорейським хакерам у 2023 році вдалося отримати активів на суму $180 млн — це майже 20% всіх вкрадених коштів.

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