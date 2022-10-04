СЕТАМ продав арештований теплохід «Mamba B» за 14,8 млн грн — Finance.ua
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СЕТАМ продав арештований теплохід «Mamba B» за 14,8 млн грн

Казна та Політика
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СЕТАМ продав арештований теплохід «Mamba B» за 14,8 млн грн
СЕТАМ продав арештований теплохід «Mamba B» за 14,8 млн грн
Державне підприємство «СЕТАМ» (Міністерства юстиції) на електронному майданчику OpenMarket продало суховантажний теплохід «Mamba B» 1998 року побудови. Ціна продажу склала 14 890 377 грн.
Судно було заарештовано і виставлено на продаж приватним виконавцем.

Характеристики судна

  • Довжина: 99,90 м;
  • Обмірна довжина: 93,8 м;
  • Ширина: 19,5 м;
  • Висота борту до верхньої палуби: 8,5 м.
Переможцем аукціону стало ТОВ «Логотрейдгруп», в якого є 10 робочих днів для того, щоб розрахуватися за лот. У випадку, якщо переможець не розрахується вчасно, він втратить гарантійний внесок і право стати власником перейде до іншого учасника, який запропонував другу за сумою пропозицію.
«Продаж теплоходу доповнить флот вже реалізованих суден на OpenMarket. Такий кейс вкотре доводить, що ми вміємо добре реалізовувати подібні активи. Тому, якщо у вас є судно і бажання його продати, запрошуємо скористатися послугами нашого аукціону», — повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
Перебіг торгів можна знайти за посиланням: setam.net.ua/auction/514571
Зазначається, що аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це ефективний засіб реалізації та придбання майна через інтернет. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. За цей час загальна сума продажу на OpenMarket сягнула 19 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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