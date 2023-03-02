«СЕТАМ» продало майна на 20 мільярдів (інфографіка) — Finance.ua
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«СЕТАМ» продало майна на 20 мільярдів (інфографіка)

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Державним підприємством «СЕТАМ» (Міністерства юстиції) на електронному аукціоні OpenMarket було реалізовано майна на загальну суму понад 20 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні ДП.

Успішні аукціони

Починаючи з 2014 року було проведено понад 78 тисяч успішних аукціонів. Завдяки конкуренції на торгах продавці додатково отримали понад 2 млрд грн. Середнє зростання ціни по реалізованим лотам — 11,5%.
База користувачів аукціону є однією з найбільших в Україні. На сьогодні це понад 96 тисяч учасників, і кожного дня додаються нові.
Найбільше лотів (66,9% від загальної чисельності) на онлайн-аукціонах було продано від Державної виконавчої служби та приватних виконавців.
«СЕТАМ» продало майна на 20 мільярдів (інфографіка)
За матеріалами:
Finance.ua
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