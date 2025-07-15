СЕТАМ підбив підсумки І півріччя 2025: до бюджету заплачено понад 43 млн грн — Finance.ua

СЕТАМ підбив підсумки І півріччя 2025: до бюджету заплачено понад 43 млн грн Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

СЕТАМ підбив підсумки І півріччя 2025: до бюджету заплачено понад 43 млн грн

З початку року на електронному аукціоні OpenMarket ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України проведено 2 770 успішних онлайн-торгів із загальною сумою реалізованого майна понад 1,15 млрд грн.

Про це пише Мінюст

До державного бюджету вже перераховано понад 43 млн грн податків, зборів, обов’язкових платежів і дивідендів — це на 32% більше, ніж за аналогічний період.

Завдяки конкуренції під час торгівлі продавці отримали додатково 97,1 грн понад стартову вартість.

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