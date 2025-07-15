СЕТАМ підбив підсумки І півріччя 2025: до бюджету заплачено понад 43 млн грн — Finance.ua
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СЕТАМ підбив підсумки І півріччя 2025: до бюджету заплачено понад 43 млн грн

Казна та Політика
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СЕТАМ підбив підсумки І півріччя 2025: до бюджету заплачено понад 43 млн грн
СЕТАМ підбив підсумки І півріччя 2025: до бюджету заплачено понад 43 млн грн
З початку року на електронному аукціоні OpenMarket ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України проведено 2 770 успішних онлайн-торгів із загальною сумою реалізованого майна понад 1,15 млрд грн.
Про це пише Мінюст.
До державного бюджету вже перераховано понад 43 млн грн податків, зборів, обов’язкових платежів і дивідендів — це на 32% більше, ніж за аналогічний період.
Завдяки конкуренції під час торгівлі продавці отримали додатково 97,1 грн понад стартову вартість.
За матеріалами:
Finance.ua
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