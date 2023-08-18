Сервіс Scamfari допоміг у виявленні понад 1,5 млрд гривень на криптогаманцях, пов’язаних з фінансуванням російської військової агресії — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Сервіс Scamfari допоміг у виявленні понад 1,5 млрд гривень на криптогаманцях, пов’язаних з фінансуванням російської військової агресії Сьогодні 12:30 — Криптовалюта

Сервіс Scamfari допоміг у виявленні понад 1,5 млрд гривень на криптогаманцях, пов’язаних з фінансуванням російської військової агресії

Під час шести тижнів тестування в 2023 році користувачі Scamfari подали понад 200 тисяч звітів про транзакціям, які мали ознаки злочинної діяльності. З цієї кількості більше ніж 17% (понад 28,5 тисяч) операцій були пов’язані з фінансуванням військової агресії росії проти України.

«Ми відпрацювали тестові періоди загальною тривалістю шість тижнів. За цей період отримали понад 200 тис. звернень від 3,5 тис. користувачів. Показник хибних звітів при цьому коливається в межах 17−18%. Тобто близько 82% всіх повідомлень наших користувачів знаходили підтвердження і передавались на опрацювання у відповідні органи. Зараз ми переходимо на он-чейн формат роботи платформи, щоб збільшити результативність в рази» — Юрій Олентир, засновник сервісу Scamfari.

За словами Івана Павловського, засновника криптомедіа Incrypted, за підрахунками їх команди, загальна сума грошей, яка могла бути виявлена Scamfari та заблокована Кіберполіцією України через фінансування російської агресії, складає близько 40,2 мільйонів доларів, або приблизно 1,5 млрд гривень.

«В процесі спілкування з представниками проєкту Scamfari нам вдалось отримати інформацію про те, що завдяки звітам від користувачів були ідентифіковані криптогаманці: ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолія Шарія, Михайла Звинчука („Рыбарь“), Бориса Рожина. Найбільша кількість заблокованих коштів припадає на акаунти криптобіржі Binance — 96%. Трійка найбільш популярних криптовалют для здійснення цих операцій: Etherium — 37%, BNB — 14% та Bitcoin — 13» — Іван Павловський, СЕO Incrypted.

Один з непрямих показників успішності та актуальності діяльності Scamfari полягає в тому, що криптобіржа WhiteBIt проведе перший у своїй історії лаунчпад саме з цим проєктом. Користувачі WhiteBIT, які зберігатимуть від 200 WBT у Holding, зможуть взяти участь у лаунчпаді Scamfari вже 21 серпня.

Довідка

Scamfari — продукт HAPI Foundation та краудсорсингова платформа, мета якої полягає у зборі бази криптогаманців шахраїв, та гаманців, залучених у збір коштів на злочинну або терористичну діяльність. Точність даних забезпечується надійними джерелами та інструментами, які працюють у режимі реального часу.

Лаунчпад — процес запуску токенів, що надає інвесторам ранній доступ до перспективних проєктів.

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