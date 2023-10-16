Середня вартість електромобілів у США знизилася майже на $15 000 за рік — Finance.ua

Середня вартість електромобілів у США знизилася майже на $15 000 за рік Сьогодні 23:02 — Технології&Авто

Середня вартість електромобілів у США знизилася майже на $15 000 за рік

Компанія Kelley Blue Book вивчила вартість електромобілів у США. За останній рік середня ціна таких моделей знизилася майже на $15 000. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Експерти заявили, що агресивна політика Tesla щодо зниження вартості електромобілів сильно вплинула на автомобільний ринок. Тепер середня вартість електрокарів у США становить $50 683.

У 2022 році середня вартість електромобілів становила $65 295. За рік цей показник знизився на $14 612. Порівняно із серпнем цього року електрокари подешевшали на $1529.

Доступність електромобілів все ще значно менша за моделі з ДВЗ. Покупцям електричних моделей у середньому доводиться чекати близько 97 днів, коли їхнє авто доставлять. У бензинових і дизельних авто цей показник становить від 52 до 58 днів.

Проте експерти вважають, що в найближчих рік ситуація зможе значно покращитися. Багато виробників готують нові електромобілі, які дадуть змогу задовольнити підвищений попит.

Наразі середня вартість електромобіля Tesla Model 3 у США становить 41 484 долари. Це значно дешевше за багатьох конкурентів.

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