Серед українців зріс попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня — Finance.ua

Серед українців зріс попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня Сьогодні 10:11 — Технології&Авто

Серед українців зріс попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%.

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Зазначається, що це найкращий показник за останні 25 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Далі йдуть:

дизельні — 25%;

електромобілі — 20%;

гібриди — 5%

авто з ГБО — 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

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Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

Volkswagen Golf — 1325 од.;

Renault Megane — 1037 од.;



Skoda Octavia — 959 од.;



Volkswagen Passat — 738 од.;



Volkswagen Tiguan — 685 од.;



Audi Q5 — 671 од.;



Nissan Leaf — 658 од.;

Tesla Model Y — 588 од.;

Nissan Rogue — 581 од.;



Tesla Model 3 — 561 од.



Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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