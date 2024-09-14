Серед українців зріс попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня — Finance.ua
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Серед українців зріс попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня

Технології&Авто
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Серед українців зріс попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня
Серед українців зріс попит на вживані авто з-за кордону: ТОП-10 найпопулярніших моделей серпня
Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%.
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Зазначається, що це найкращий показник за останні 25 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
  • дизельні — 25%;
  • електромобілі — 20%;
  • гібриди — 5%
  • авто з ГБО — 4%.
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

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Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

  • Volkswagen Golf — 1325 од.;
  • Renault Megane — 1037 од.;
  • Skoda Octavia — 959 од.;
  • Volkswagen Passat — 738 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 685 од.;
  • Audi Q5 — 671 од.;
  • Nissan Leaf — 658 од.;
  • Tesla Model Y — 588 од.;
  • Nissan Rogue — 581 од.;
  • Tesla Model 3 — 561 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. уживаних легковиків, що на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
За матеріалами:
Finance.ua
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