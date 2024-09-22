Серед українців зріс попит на мотоцикли: які моделі обирають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Серед українців зріс попит на мотоцикли: які моделі обирають

Технології&Авто
53
Серед українців зріс попит на мотоцикли: які моделі обирають
Серед українців зріс попит на мотоцикли: які моделі обирають
У минулому місяці українці купили 9,1 тисячі мотоциклів, що на 17,5% більше, ніж у серпні 2023 року, і на 1,2% більше порівняно з липнем 2024 року.
Такі дані оприлюднив Інститут досліджень авторинку.
Серед загальної кількості 58,5% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5326 шт.
На внутрішньому ринку уклали 2983 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 32,8% від загальної кількості.
Лише 8,8% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (798 шт.).
Серед українців зріс попит на мотоцикли: які моделі обирають
На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (382 договорів купівлі-продажу), Yamaha (274 ДКП), та китайський Lifan (210 ДКП).
В Інституті також зазначили, що імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha та Suzuki.
Продукція цих трьох виробників охоплює понад половину сегмента, точніше — 64,1% ринку двоколісних моторних машин.

Найпопулярніші моделі

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у липні вкотре лідерами стали марки Musstang (821 перша реєстрація), Spark (748 ПР), та Lifan (720 ПР).
Загалом частка китайської продукції складає близько 80% на ринку нових мотоциклів:
  1. Musstang — 821 шт.
  2. Spark — 748 шт.
  3. Lifan — 720 шт.
  4. Forte — 548 шт.
  5. Geon — 430 шт.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.