Sense Bank зберіг операційну прибутковість за результатами 2022 року — Finance.ua
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Sense Bank зберіг операційну прибутковість за результатами 2022 року

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За результатами проміжної звітності за 2022 рік Sense Bank зберіг операційну прибутковість (до формування резервів) на рівні 2021 року. Так, операційний прибуток за минулий рік скоротився лише на 2% в порівнянні з 2021 роком та склав 12 млрд. грн. Збереження стабільного прибутку забезпечено передусім посиленням ефективності діяльності фінансової установи. Так, показник співвідношення витрат до доходу (CIR) за результатами роботи в 2022 році становив 54%, що відповідає покращенню на 4 відсоткових пункти порівняно із попереднім роком.
Незважаючи на несприятливе економічне середовище, Sense Bank зберігає достатній рівень капіталу завдяки впровадженим антикризовим заходам. На кінець минулого року норматив достатності капіталу (H2) був близьким до 12%, тобто до рівня на початок 2022 року.
Збиток сформовано виключно кризовим формуванням резервів.
За матеріалами:
Сенс Банк
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