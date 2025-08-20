Sense Bank запускає новий тарифний пакет для ветеранського бізнесу — Finance.ua
21
Sense Bank запускає новий тарифний пакет для ветеранського бізнесу
Як повідомив Sense Bank на своєму офіційному сайті, починаючи з 15 серпня бізнес-клієнти фінустанови можуть оформити новий тарифний пакет РКО «Бізнес ++». Тариф доступний для юридичних осіб, серед засновників та керівників яких є ветерани російсько-української війни, та для компаній, в штаті яких не менше 30% співробітників з відповідним статусом. Також РКО «Бізнес ++» доступний для ФОПів — ветеранів та членів їхніх сімей, що відкривають чи мають бізнес, а також для підприємців, що наймають на роботу ветеранів.
Як зазначається у новині, відкриття рахунку в межах тарифного пакета «Бізнес ++» у національній та іноземній валюті, як і відкриття самого пакета, — безплатне. Вартість обслуговування становить 1 гривню на місяць протягом дії воєнного стану та 24 календарні місяці після його завершення.
Крім того, у «Бізнес ++» передбачені й інші безплатні послуги. Так, тарифний пакет пропонує 250 безлімітних платежів в межах України та перерахування заробітної плати співробітникам без сплати комісії та додаткових платежів. Також для власників пакета «Бізнес ++» доступні 20 квитків у Sense Hub в Києві та Львові щомісяця.
Для валютних операцій у зазначеному тарифному пакеті передбачені наступні умови: комісія у розмірі 0,2% при купівлі валюти та 0,15% при її продажу. Пакетом також передбачені особливі умови еквайрингу вартість якого становить від 1,1% від кожної транзакції плюс 111 гривень на місяць.
Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова так прокоментувала запуск нового тарифного пакета: «Бізнес, що створений або розвивається ветеранами потребує особливої уваги як з боку держави, так і з боку банківського сектору. Тарифний пакет „Бізнес ++“ дозволяє зосередитись на бізнесі, отримати першокласний сервіс з усіма перевагами сучасного диджитального державного банку».
Як повідомляють представники банку, наразі тарифний пакет «Бізнес ++» можна оформити у будь-якому відділенні Sense Bank.
За матеріалами:
Сенс Банк
