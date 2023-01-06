Sense Bank виділив 16 мільйонів гривень на армію дронів для ЗСУ замість новорічних подарунків — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Sense Bank виділив 16 мільйонів гривень на армію дронів для ЗСУ замість новорічних подарунків Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Невеличку, але потужну армію дронів Sense Bank закупив для допомоги ЗСУ на передовій. Цього року банк відмовився від звичних новорічних подарунків партнерам та клієнтам, збільшив суму до 16 мільйонів гривень та спрямував їх на допомогу армії.

Ще 600 тис. грн благодійної допомоги банк разом зі співробітниками зібрали на купівлю дрона DJI Matrice 300 RTK для бригади, що чинить опір на Бахмутському напрямі. 63 тис. грн з необхідної суми зібрали співробітники банку в межах новорічного корпоративного радіоетеру, а ще 537 тис. грн було додано з бюджету банку, який за звичних обставин пішов би на святкування.

Цього року команда фінустанови відмовилися від корпоративних святкувань, бо розуміють що наразі для нас є лише одна мета та бажання — це перемога України. Натомість напередодні Різдва, зібралися онлайн в етері корпоративного радіо Sense.FM, щоб об’єднатися, сказати слова підтримки та надихнутися. Однією з головних складових етеру стала благодійність, співробітники Sense Bank донатили кошти на дрон для ЗСУ.

Нагадаємо, починаючи з 24 лютого Sense Bank з власного бюджету виділив понад 115 млн грн на допомогу ЗСУ та ТрО. Банк з перших днів війни надав можливість клієнтам інвестувати в країну та перемогу ЗСУ шляхом придбання військових облігацій України. З початку випуску військових облігацій клієнти банку придбали цінних паперів на суму понад 3 млрд грн.

Менше ніж за добу співробітники ІТ-департаменту налаштували функцію перерахунку коштів Збройним силам України через цифровий банк Sense SuperApp . За допомогою цього сервісу зібрано понад 156 млн грн на потреби ЗСУ та ТрО.

Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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