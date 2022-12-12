Sense Bank відновив роботу відділення у Херсоні — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Sense Bank відновив роботу відділення у Херсоні Сьогодні 11:48 — Фондовий ринок

12 грудня 2022 року Sense Bank відновив повноцінну роботу у звільненому Херсоні. Наразі відділення, що знаходиться за адресою м. Херсон, вул. Ушакова, 30/1, працює за графіком понеділок-п’ятниця з 9:00 до 15:00 (враховуючи вимоги комендантської години).

Відсьогодні у відділенні клієнти можуть отримати весь спектр послуг, а саме: оформити чи перевипустити картку, обміняти валюту, зняти готівку у банкоматі та касі, скористатися послугами терміналу самообслуговування, отримати консультацію як щодо послуг для фізичних, так і юридичних осіб тощо. Відділення може працювати навіть за відсутності електропостачання, адже забезпечено альтернативними джерелами енергії та резервним каналом зв’язку.

Крім того, у відділенні Sense Bank облаштовано спеціальне місце, де херсонці можуть погрітися, випити гарячого чаю, зарядити свої гаджети та під’єднатися до інтернету. Одночасно тут з 9:30 до 15:00 можуть перебувати 4-6 осіб.

Нагадаємо, банк першим відкрив відділення у Чернігові після звільнення від окупантів, а вже в кінці квітня відновив повноцінну роботу в місті Буча Київської області, щоб забезпечити доступ українців до банківських послуг.

Відповідно до рекомендацій НБУ Sense Bank визначив 74 критично важливих відділення по всій країні (з них 52 опорних відділень та 22 мінівідділення банку у мережі партнера Епіцентр). Всі вони забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку.

Ознайомитися з актуальним списком відділень, які працюють саме сьогодні можна тут

Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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