Sense Bank відновив функцію кредитування за популярною карткою — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Sense Bank відновив функцію кредитування за популярною карткою Сьогодні 11:20 — Фінтех і Картки

Sense Bank відновив функцію кредитування за популярною карткою

13 лютого 2024 року Sense Bank, що належить державі в особі Міністерства фінансів, повідомив про відновлення кредитних лімітів за карткою Сameleon (Хамелеон), що за даними фінустанови, є однією з найпопулярніших серед усіх карток, випущених банком.

Від початку повномасштабного вторгнення фінустанова обмежила або закрила доступ клієнтів до кредитування. Перезапуск кредитних продуктів банку почався з кінця літа 2022 року, а його основна фаза тривала до кінця осені минулого року. За цей час було відновлено більшість вже існуючих кредитних програм для юридичних та фізичних осіб, зокрема кредити готівкою, карткові кредитні продукти. Банк також розпочав кредитування за пільговою держпрограмою 5−7-9% та доєднався до програми є-Оселя.

Проте картка Сameleon зі ставкою 0,01% річних на покупки за рахунок кредитних коштів до цього часу була обмежена лише дебетними функціями для нових клієнтів.

13 лютого банк повідомив про відновлення кредитної функції за карткою для усіх існуючих та нових клієнтів у межах індивідуально встановленого кредитного ліміту, але не більше 30 000 грн.

Нагадаємо, картка Сameleon стала першою на українському ринку кредиткою, ставка за якою 0,01% річних у гривні застосовується не в межах визначеного «пільгового періоду», а завжди — на будь-які торгові операції. Лояльні умови залишаються актуальними лише при сплаті щомісячного мінімального платежу у розмірі 5% від фактичної суми заборгованості за кредитом, включно з нарахованими відсотками за ставкою 0,01% річних. Також карта має фіксовану щомісячну комісію у сумі 100 грн.

Таким чином, за умови використання максимальної суми кредитного ліміту на покупки з погашенням заборгованості за 12 місяців, з підключенням PUSH повідомлень, реальна річна ставка становить 7,31% річних.

Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також онлайн банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників.

Сенс Банк За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.