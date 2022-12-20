Sense Bank підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг найвищого рівня — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Sense Bank підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг найвищого рівня Сьогодні 13:29 — Кредит&Депозит

РА «Експерт-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Sense Bank на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими фінустановами.

Результати дослідження агентства свідчать, що на початок грудня 2022 року Sense Bank підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, а також був добре забезпечений ліквідністю. В умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану, Sense Bank показав вагомі обсяги ключових статей своїх доходів. Зокрема, за підсумками дев’яти місяців 2022 року чистий процентний дохід банку виріс до 5,494 млрд грн, що на 21,88% більше ніж за аналогічний період минулого року, а чистий комісійний дохід склав 2,149 млрд грн, що на 22,14% менше ніж за дев’ять місяців 2021 року, Sense Bank — операційно прибутковий.

Також рейтингове агентство зазначило, що Sense Bank сформував прийнятний запас капіталу та ліквідності, забезпечив здатність погасити значні обсяги рефінансування від НБУ в умовах екстраординарного підвищення вартості такого рефінансування.

Детальніше зі звітом РА «Експерт-Рейтинг» можна ознайомитись за посиланням

Sense Bank — один із системно важливих банків України. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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