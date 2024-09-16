Село у Швеції заплатить сім’ям 900 євро за переїзд — Finance.ua

Село у Швеції заплатить сім’ям 900 євро за переїзд Сьогодні 18:10 — Світ

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Невелике місто на півночі Швеції пропонує фінансові стимули для сімей, які вирішать переїхати туди.

Glommersträsk у Лапландії є притулком для любителів природи та спорту на відкритому повітрі.

Але в останні десятиліття його населення різко скоротилося, особливо мало дітей шкільного віку. Тому влада випробовує схему репопуляції, яка широко використовується в інших європейських країнах, таких як Італія та Іспанія, пише Euronews.

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У 1950 році населення Glommersträsk становило близько 1000 осіб. Зараз же у містечку проживає лише 200 осіб. При цьому лише 23 — діти, що досягли віку для відвідування початкової школи.

Місцева рада передбачає, що якщо кількість учнів початкової школи зменшиться до 25, його можуть закрити. У такому разі учнів перевезуть до найближчої школи приблизно за 40 кілометрів.

Середня школа Glommersträsk зачинила свої двері в 2009 році після того, як у 2007 році кількість учнів скоротилася до 18.

Влада вирішила платити за переїзд до Glommersträsk

Тепер місцева організація намагається врятувати початкову школу та відновити місто за допомогою фінансових стимулів.

Glommersbygdens Framtid, що перекладається як «Майбутнє Гломмерсбігдена» і відноситься до місцевості, пропонує грошову допомогу в розмірі 10 000 крон (приблизно 875 євро) першим 5 сім’ям, які туди переїдуть.

Щоб отримати право на участь, сім’ї повинні мати дітей молодшого шкільного віку — від 6 до 15 років — і відвідувати місцеву школу Parkskolan протягом мінімум одного навчального року.

Група Glommersbygdens Framtid каже, що допоможе сім’ям знайти житло та складе список можливостей працевлаштування в цьому районі.

Громадяни країн, які не входять до ЄС, можуть подати заявку, але спочатку повинні отримати дозвіл на проживання у Швеції.

У розмові зі шведською газетою Dagens Nyheter (DN) речник Glommersbygdens Framtid назвав Glommersträsk «безпечним місцем, де ваші діти можуть рости в приємній спільноті», додавши, що грошова схема — це «шанс усього життя».

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