Scania розробила інноваційну батарею для вантажівок з ресуром 1,5 млн км — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Scania розробила інноваційну батарею для вантажівок з ресуром 1,5 млн км

Фондовий ринок
17
Scania розробила інноваційну батарею для вантажівок з ресуром 1,5 млн км
Scania розробила інноваційну батарею для вантажівок з ресуром 1,5 млн км
Scania і Northvolt вже випробували свою нову батарею та довели її перевагу. Акумулятор може надійти у продаж уже 2024 року.
Scania та шведська компанія Northvolt розробили акумуляторну батарею для електричних вантажівок з життєвим циклом 1,5 млн км. Про це повідомили на сайті Carscoops.
У Scania заявили, що акумулятор може пропрацювати весь термін служби тягача. Ці дані було підтверджено під час випробувань.
Робота над проєктом розпочалася ще у 2017 році. Тоді Scania та Northvolt підписали угоду про створення інноваційної акумуляторної батареї для вантажівок.
Рішення Scania та Northvolt дозволить сильно скоротити витрати на ремонт електричних вантажівок. Саме акумулятори обходяться найдорожче при заміні.
У конструкції використовуються призматичні елементи місткістю 157 А·год. Номінальна напруга становить 3,6 В.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.