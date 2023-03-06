СБУ вилучила у «Укрнафти» й «Укртатнафти» палива на майже 800 млн грн — Finance.ua

СБУ вилучила у «Укрнафти» й «Укртатнафти» палива на майже 800 млн грн Сьогодні 20:34 — Кримінал

Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідування схеми колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». Вилучили палива на майже 800 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Під час обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн. Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з „Укрнафти“ і „Укртатнафти“ незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній», — сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

Встановлено, представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності.

У подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ «Укртатнафта», який наразі перебуває під вартою.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

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