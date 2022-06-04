СБУ викрила канал фінансування російських агентів в Україні: під час обшуків виявили 13 млн грн — Finance.ua
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СБУ викрила канал фінансування російських агентів в Україні: під час обшуків виявили 13 млн грн

Вчора 21:36Технології&Авто
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На Київщині правоохоронці ліквідували канал фінансування російської агентури в Україні. Під час обшуків в учасників угруповання виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, угруповання, у складі якого були троє мешканців Київщини, діяло в інтересах російських спецслужб. Його учасники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з рф в Україну через підсанкційні платіжні системи.
Схему використовували, отримуючи кошти від російських кураторів. Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.
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Учасники створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем рф. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.
Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію. Наразі організатору схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф до 85 тисяч гривень.
Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників схеми.
За матеріалами: bits.media
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