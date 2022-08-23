СБУ вперше заблокувала криптогаманець «волонтера», який збирав кошти для армії рф — Finance.ua
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СБУ вперше заблокувала криптогаманець «волонтера», який збирав кошти для армії рф

Кримінал
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За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина рф, який спонсорує російську війну в Україні.
Про це повідомляє СБУ.
Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення рф збирає гроші на потреби армії загарбників.
На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті.
Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію.
Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.
Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій «л/днр».
Йому повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму. Тепер подібна участь чекає й на інших російських «волонтерів», які спонсорують війну в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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