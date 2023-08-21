СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень — Finance.ua

СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень
Служба безпеки України арештувала на Полтавщині майно російського генерала на понад 1 мільярд гривень.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
«За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина — начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф», — сказано в повідомленні.
До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об'єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.
Серед арештованого майна — будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м². Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.
Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення рф виїхали в росію і отримали громадянство країни-агресора.
Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві.
Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі.
У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.
Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:
- військову форму російського зразка;
- заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу рф;
- сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі.
Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною