СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень — Finance.ua

СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень Сьогодні 16:13 — Кримінал

СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень, Фото: СБУ

Служба безпеки України арештувала на Полтавщині майно російського генерала на понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

«За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина — начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі рф», — сказано в повідомленні.

До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об'єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

Фото: СБУ

Серед арештованого майна — будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м². Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення рф виїхали в росію і отримали громадянство країни-агресора.

Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у москві.

Фото: СБУ

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів в рф і тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

Під час обшуків за адресами офісних та житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено:

військову форму російського зразка;

заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу рф;

сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у кремлі.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів.

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