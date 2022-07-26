Сбербанк росії подав до суду на свою колишню українську "дочку" – МР Банк — Finance.ua
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Сбербанк росії подав до суду на свою колишню українську "дочку" – МР Банк

Фондовий ринок
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російський Сбербанк подав позов до своєї колишньої української «дочки» — Міжнародного резервного банку на 23,4 мільярда рублів.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Сбербанк подав позов до Арбітражного суду москви. У ньому вимагається стягнути 23,4 млрд рублів з Міжнародного резервного банку (МР банк, Київ).
Суть позовних вимог наразі невідома.
Нагадуємо:
25 Національний банк України відкликав банківську ліцензію та ліквідував Міжнародний резервний банк.
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Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських «дочок» російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ — МР Банку та Промінвестбанку. На це дано 10 днів з моменту введення в дію указу Зеленського.
Крім того, націоналізувається право вимоги боргу російських «Сбєрбанку» та «ВЕБ.РФ» до своїх українських «дочок» на суму 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті. Це означає, що українські «дочки» не повинні будуть нічого повертати материнським структурам.
Процес вилучення активів «МР банку» (раніше «Сбєрбанк») та «Промінвестбанку», які належали російським державним «Сбєрбанку» та «ВЕБ.РФ,» призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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