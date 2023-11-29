Саудівський PIF і французька Ardian куплять 10% і 15% акцій аеропорту Хітроу в Лондоні — Finance.ua
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Саудівський PIF і французька Ardian куплять 10% і 15% акцій аеропорту Хітроу в Лондоні

Фондовий ринок
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Інфраструктурна група Ferrovial продає свою частку в материнській компанії лондонського аеропорту Хітроу в 25% за 2,4 млрд фунтів (3 млрд дол).
Про це пише Financial Times з посиланням на заяву компанії.
Так, суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) купить 10% акцій компанії за 1 млрд фунтів (близько 1,3 млрд дол), а Ardian, одна з найбільших у Європі компаній прямих інвестицій, — 15%.
Стартова частка групи в Хітроу становила 56%, але до 2013 року вона зменшила її до 25%.
Виконавчий директор Ferrovial Airports Люк Бугеджа сказав, що компанія допомогла перетворити Хітроу, «контролюючи інвестиції в розмірі £12 млрд» у розширення пропускної спроможності повітряної гавані завдяки будівництву другого терміналу, і покращуючи операційні показники порту. Початкова частка групи в Хітроу становила 56%, але до 2013 року вона скоротила її до 25%.
Цього року аеропорт залишився збитковим, частково через зростання вартості обслуговування значного боргового навантаження внаслідок підвищення відсоткових ставок.
Саудівський PIF, активи якого завдяки нафтовим багатствам Саудівської Аравії перевищують 700 мільярдів доларів, є одним з найактивніших суверенних фондів у світі, що інвестує у все, від виробників електромобілів до ігрових технологій та гольфу.
Водночас Ardian є провідним гравцем у сфері інфраструктури та інвестує значні кошти в транспортні активи, включаючи аеропорти по всій Європі та високошвидкісні залізничні лінії у Франції.
Ferrovial також заявила, що угода з продажу часток Хітроу підлягає схваленню регулюючих органів.
Крім того, правами на їх купівлю можуть скористатися інші власники материнської компанії Хітроу. Серед них — Катарське інвестиційне управління (20% акцій), Сінгапурський суверенний фонд добробуту (GIC) і Австралійський пенсійний фонд (по 11,2% акцій).
На аеропортовий бізнес Ferrovial припадає близько 30% її прибутку до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації. Групі належить 50% акцій британських аеропортів Абердін, Глазго і Саутгемптон, 60% аеропорту Даламан у Туреччині, 49% акцій першого терміналу нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді.
За матеріалами:
Економічна Правда
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