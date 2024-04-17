Саудівська Аравія виділила $10 мільйонів на їжу для українців — Finance.ua

Саудівська Аравія виділила $10 мільйонів на їжу для українців Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Центр порятунку та гуманітарної допомоги ім. Короля Салмана (KSRelief) пожертвував $10 млн Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП ООН) для підтримки постраждалих від війни українців у 1200 установах по всій країні щоденним гарячим харчуванням.

Про це повідомляє пресслужба ВПП ООН, передає Інтерфакс-Україна.

Внесок Саудівської Аравії допоможе забезпечити 50 млн страв в установах, які підтримує ВПП ООН (лікарні, притулки для внутрішньо переміщених осіб, дитячі будинки, психоневрологічні та геріатричні заклади, інші державні чи приватні організації, що піклуються про вразливі категорії українських громадян).

Надана допомога надасть змогу закупити і доставити близько 7,6 тис. тонн їжі. Зазначається, що всі продукти, зокрема борошно, макаронні вироби, гречка, вівсянка, горох, цукор та олія, закуповують в Україні для підтримки місцевої економіки та системи харчування.

Протягом наступних шести місяців у рамках програми інституційного харчування ВПП планує надавати продовольчу допомогу 210 тис. вразливим українцям.

Внесок KSRelief покриє значну частину потреб програми — приблизно 67%. Це підтримка 140 тис. осіб.

Протягом 2023 року програма інституційного харчування ВПП підтримала 460 тис. українців у Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій та Житомирській областях.

Всесвітня продовольча програма ООН — найбільша у світі гуманітарна організація, що рятує життя в надзвичайних ситуаціях і використовує продовольчу допомогу для побудови шляху до миру, стабільності та процвітання для людей, що відновлюються після конфліктів, стихійних лих і наслідків зміни клімату.

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