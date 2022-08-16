САП повідомила про підозру експрокурору, який заволодів понад 8 кг золота — Finance.ua

САП повідомила про підозру експрокурору, який заволодів понад 8 кг золота Вчора 17:21 — Кримінал

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишньому прокурору однієї з місцевих прокуратур Києва у заволодінні понад 8 кг золота вартістю понад 11 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба САП.

«15 серпня 2022 року за дорученням заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП та детективами НАБУ вручено повідомлення про підозру колишньому прокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю», — інформує прокуратура.

Слідством встановлено, що наприкінці 2019 — початку 2020 року прокурор однієї з місцевих прокуратур Києва на підставі наказу про відрядження здійснював повноваження у кримінальному провадженні у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України.

Користуючись повноваженнями прокурора у справі особа вирішила заволодіти майном, що було попередньо вилучено ним під час обшуку.

З метою створення видимості законності своїх дій прокурор підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо походження майна та у подальшому, маючи до нього доступ, незаконно заволодів золотом вагою понад 8 кг та вартістю понад 11 млн грн.

На сьогодні колишньому прокурору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

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