Санлікар розповів, що буде надалі в Україні з карантинними обмеженнями — Finance.ua
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Санлікар розповів, що буде надалі в Україні з карантинними обмеженнями

Казна та Політика
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Санлікар розповів, що буде надалі в Україні з карантинними обмеженнями
Санлікар розповів, що буде надалі в Україні з карантинними обмеженнями, depositphotos
В Україні з приходом повномасштабної війни всі карантинні заходи перевели в режим рекомендаційних і так поки що буде й надалі.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін у ефірі телемарафону.
Він зазначив, що на сьогодні показники захворюваності на COVID-19 нижчі від епідемічного порогу. За останній тиждень зафіксували три тисячі випадків, як і раніше, у групі ризику ускладнень особи від 60 років.
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Прогнозуючи можливі карантинні обмеження, головний санлікар зазначив, що з початком війни всі заходи перевели в режим рекомендаційних і так буде й надалі.
«Більшість областей самі розглядають ситуацію із захворюваністю та повноважні приймати свої локальні рішення.... Ми можемо говорити про застосування локальних обмежених та рекомендаційних правил залежно від епідемічної ситуації», — уточнив він.
Санлікар додав, що зараз на території України циркулюють вісім різновидів штаму коронавірусу «Омікрон», проте новий варіант COVID-19 поки що не виявлено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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