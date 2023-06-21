Санкції впливають на діяльність Яндекса та інших технологічних компаній росії - ISW — Finance.ua
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Санкції впливають на діяльність Яндекса та інших технологічних компаній росії - ISW

Фондовий ринок
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Санкції впливають на діяльність Яндекса та інших технологічних компаній росії - ISW
Санкції впливають на діяльність Яндекса та інших технологічних компаній росії - ISW
Запроваджені проти рф міжнародні санкції впливають на діяльність російських технологічних компаній, зокрема Яндекса.
Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
За даними ISW, 18 червня московський суд наклав на Яндекс штраф у розмірі 23 795 доларів за те, що компанія не надала ФСБ дані користувачів відповідно до закону про нацбезпеку рф. У цьому зв’язку в компанії заявили, що зробити це їй завадили санкції, запроваджені проти росії.
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За словами представника компанії, санкції перешкоджають Яндексу «купувати, встановлювати та налаштовувати іноземне апаратне та програмне забезпечення», що необхідно для дотримання законів рф.
«Хоча незрозуміло, як іноземні технологічні продукти допоможуть Яндексу дотримуватися російського законодавства, ситуація засвідчує, що міжнародні санкції вплинули на деякі аспекти російського технологічного сектору й апарат національної безпеки», — зауважили в ISW.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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