Санкції працюють: "Газпром" на 45% знизив експорт газу до далекого зарубіжжя цього року Сьогодні 03:23 — Енергетика

російська енергетична компанія «Газпром» у цьому році знизила видобуток газу майже на 20%.

Про це повідомила пресслужба газодобувного монополіста країни-агресорки, звітуючи про 11 місяців роботи у 2022 році.

«У січні-листопаді 2022 року „Газпром“, за попередніми даними, видобував 376,9 млрд куб. м газу. Це на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) менше, ніж минулого року», — йдеться у пресрелізі компанії.

Після запровадження антиросійських санкцій російський експорт газу суттєво знизився. Так, у січні-листопаді цього року «Газпром» поставив до країн далекого зарубіжжя 95,2 млрд куб. м газу, що на 44,5% менше, ніж торік (на 76,3 млрд куб. м).

«Газпром» постачає газ згідно з підтвердженими заявками", —— уточнили у зв’язку з цим у компанії.

Як повідомляється, зниження споживання газу у Євросоюзі стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі. За одинадцять місяців 2022 року світовий попит скоротився на 55 млрд куб. м. Зниження споживання сировини у 27 країнах ЄС становило близько 50 млрд куб. м, у Великій Британії — понад 6 млрд куб. м.

За інформацією Gas Infrastructure Europe, 14 листопада розпочався відбір газу з європейських підземних сховищ. Станом на 29 листопада було відібрано 2,3 млрд куб. м, тобто 3,3% від обсягу газу, закачаного під час підготовки до опалювального сезону.

Водночас монополіст запевняє, що за звітний період експорт сировини до Китаю зріс. Постачання здійснюються через газопровід «Сила Сибіру» в межах двостороннього довгострокового контракту між «Газпромом» і китайською національною нафтогазовою корпорацією CNPC. Причому експорт іде навіть понад добові контрактні кількості, наголошують у росії.

У «Газпромі» також уточнять, що на внутрішньому російському ринку попит на газ компанії з газотранспортної системи зменшився на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м).

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