Samsung зосередиться на виробництві OLED-дисплеїв для iPad Pro — Finance.ua

Samsung зосередиться на виробництві OLED-дисплеїв для iPad Pro 31.12.2022, 00:08 — Технології&Авто

Samsung зосередиться на виробництві OLED-дисплеїв для iPad Pro

Samsung Display вирішила змістити акцент при створенні OLED-матриць на користь горизонтального напилення з половинним розрізом. Причина — фінансова. Якщо у першому випадку довелося інвестувати великі гроші, то другий спосіб вже є комерціалізованим.

Про це повідомляє The Elec.

Комерціалізовано його якраз за допомогою Apple — компанія в 2024 році запускає iPad Pro з OLED-екраном. Ці планшети, а потім макбуки отримають тандемний OLED, що складається з двох шарів.

При цьому від OLED з вертикальним напиленням Samsung Display не відмовляється — компанія все ще має замовлення ASUS та інших виробників ПК і периферії.

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