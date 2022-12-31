Samsung зосередиться на виробництві OLED-дисплеїв для iPad Pro — Finance.ua
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Samsung зосередиться на виробництві OLED-дисплеїв для iPad Pro

Технології&Авто
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Samsung зосередиться на виробництві OLED-дисплеїв для iPad Pro
Samsung зосередиться на виробництві OLED-дисплеїв для iPad Pro
Samsung Display вирішила змістити акцент при створенні OLED-матриць на користь горизонтального напилення з половинним розрізом. Причина — фінансова. Якщо у першому випадку довелося інвестувати великі гроші, то другий спосіб вже є комерціалізованим.
Про це повідомляє The Elec.
Комерціалізовано його якраз за допомогою Apple — компанія в 2024 році запускає iPad Pro з OLED-екраном. Ці планшети, а потім макбуки отримають тандемний OLED, що складається з двох шарів.
При цьому від OLED з вертикальним напиленням Samsung Display не відмовляється — компанія все ще має замовлення ASUS та інших виробників ПК і периферії.
За матеріалами:
ITsider.
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