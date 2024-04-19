Samsung випустила смартфон-«середняк», який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24 (фото) — Finance.ua

Samsung випустила смартфон-«середняк», який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24 (фото) 19.04.2024, 02:13 — Фондовий ринок

Samsung випустила смартфон-«середняк», який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24 (фото)

55 , який дебютував минулого місяця в Індії. Це смартфон середньобюджетного сегмента, який за деякими параметрами обходить дорожчі смартфони бренду, Компанія Samsung представила на європейському ринку Galaxy M, який дебютував минулого місяця в Індії. Це смартфон середньобюджетного сегмента, який за деякими параметрами обходить дорожчі смартфони бренду, пише GSMArena.

Попри те, що пристрій коштує набагато дешевше, ніж Galaxy S24, доступний девайс отримав селфі-камеру з рекордною для Samsung роздільною здатністю 50 мегапікселів. Для порівняння, навіть S24 Ultra має фронтальну камеру 12 мегапікселів. Позаду три камери: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, ширик 8 Мп і макро на 2 Мп.

Galaxy M 55 також виділяється серед інших смартфонів Samsung батареєю на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Super Fast Charging 2.0 потужністю 45 Вт. Всего за 30 хвилин батарея поповнюється на 70%.

З основних характеристик: 120-герцовий 6,7"-дисплей Super AMOLED+ з роздільною здатністю Full HD+ і яскравістю 1000 ніт, процесор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Також смартфон має вбудований під дисплей дактилоскопічний сенсор, систему захисту Samsung Knox Vault і One UI 6.1 з ШІ-функціями на базі Android 14.

Ціна

Samsung Galaxy M 55 представлений у темно-синьому та світло-зеленому кольорах за ціною 500 євро за версію з 8/128 ГБ пам’яті та 550 євро за 256 ГБ.

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УНІАН За матеріалами:

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