Samsung випустила смартфон-«середняк», який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24 (фото) — Finance.ua
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Samsung випустила смартфон-«середняк», який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24 (фото)

Фондовий ринок
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Samsung випустила смартфон-«середняк», який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24 (фото)
Samsung випустила смартфон-«середняк», який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24 (фото)
Компанія Samsung представила на європейському ринку Galaxy M55, який дебютував минулого місяця в Індії. Це смартфон середньобюджетного сегмента, який за деякими параметрами обходить дорожчі смартфони бренду, пише GSMArena.
Попри те, що пристрій коштує набагато дешевше, ніж Galaxy S24, доступний девайс отримав селфі-камеру з рекордною для Samsung роздільною здатністю 50 мегапікселів. Для порівняння, навіть S24 Ultra має фронтальну камеру 12 мегапікселів. Позаду три камери: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, ширик 8 Мп і макро на 2 Мп.
Galaxy M55 також виділяється серед інших смартфонів Samsung батареєю на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Super Fast Charging 2.0 потужністю 45 Вт. Всего за 30 хвилин батарея поповнюється на 70%.
З основних характеристик: 120-герцовий 6,7"-дисплей Super AMOLED+ з роздільною здатністю Full HD+ і яскравістю 1000 ніт, процесор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Також смартфон має вбудований під дисплей дактилоскопічний сенсор, систему захисту Samsung Knox Vault і One UI 6.1 з ШІ-функціями на базі Android 14.

Ціна

Samsung Galaxy M55 представлений у темно-синьому та світло-зеленому кольорах за ціною 500 євро за версію з 8/128 ГБ пам’яті та 550 євро за 256 ГБ.
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За матеріалами:
УНІАН
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