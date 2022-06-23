Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото) — Finance.ua

Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото) Вчора 03:14 — Технології&Авто

Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото)

В асортименті Samsung Electronics з’явився новий професійний монітор ViewFinity S8.

Пристрій із номером моделі S80PB розрахований на творчих професіоналів. Для цього монітор має функції, орієнтовані на відповідних користувачів.

Samsung ViewFinity S8 доступний у версіях з 32- та 27-дюймовими IPS-екранами з роздільною здатністю UHD (3840×2160 пікселів) та VESA DisplayHDR 600. Екрани сертифіковані Pantone.

Виробник позиціонує дисплей монітора як перший у світі без відблисків, сертифікований UL. Екран виготовлено з матеріалів, перероблених з відходів пластику, знайдених в океані, щоб допомогти морській екосистемі та зменшити вплив на навколишнє середовище.

Samsung ViewFinity S8 комплектується док-станцією «все в одному» для настільних комп’ютерів або ноутбуків. Користувачі можуть підключити монітор за допомогою одного кабелю USB-C, який підтримує передачу даних зі швидкістю 10 Гбіт/с та швидку зарядку потужністю до 90 Вт.

iLenta За матеріалами:

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