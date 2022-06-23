Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото)

Технології&Авто
419
Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото)
Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото)
В асортименті Samsung Electronics з’явився новий професійний монітор ViewFinity S8.
Пристрій із номером моделі S80PB розрахований на творчих професіоналів. Для цього монітор має функції, орієнтовані на відповідних користувачів.
Samsung ViewFinity S8 доступний у версіях з 32- та 27-дюймовими IPS-екранами з роздільною здатністю UHD (3840×2160 пікселів) та VESA DisplayHDR 600. Екрани сертифіковані Pantone.
Samsung випустила професійний монітор ViewFinity S8 (фото)
Виробник позиціонує дисплей монітора як перший у світі без відблисків, сертифікований UL. Екран виготовлено з матеріалів, перероблених з відходів пластику, знайдених в океані, щоб допомогти морській екосистемі та зменшити вплив на навколишнє середовище.
Samsung ViewFinity S8 комплектується док-станцією «все в одному» для настільних комп’ютерів або ноутбуків. Користувачі можуть підключити монітор за допомогою одного кабелю USB-C, який підтримує передачу даних зі швидкістю 10 Гбіт/с та швидку зарядку потужністю до 90 Вт.
За матеріалами:
iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.