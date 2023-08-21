Samsung випустила портативний проєктор Freestyle Gen 2 з ігровим режимом та дистанційкою — Finance.ua
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Samsung випустила портативний проєктор Freestyle Gen 2 з ігровим режимом та дистанційкою

Фондовий ринок
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Samsung випустила портативний проєктор Freestyle Gen 2 з ігровим режимом та дистанційкою
Samsung випустила портативний проєктор Freestyle Gen 2 з ігровим режимом та дистанційкою
Представлений на виставці споживчої електроніки (CES) у січні 2023 року, оновлений проєктор Freestyle має разючу схожість зі своїм попередником. Хоча його зовнішній вигляд залишився практично незмінним, проєктор був інтегрований з найновішим програмним забезпеченням, сумісним з телевізорами Samsung.
Це вдосконалення дає змогу користувачам отримати доступ до Gaming Hub, а також до низки хмарних ігрових сервісів, включно з пропозиціями від Xbox та Nvidia.
Особливий інтерес аудиторії викликала продемонстрована на виставці функція інтелектуального згладжування країв екрана. Ця інновація дозволяла об'єднати два проєктори Freestyle, в результаті чого створюється об'ємне 150-дюймове (3,81 метра) зображення.
Однак в офіційних повідомленнях Samsung відсутні згадки про цю функцію. Повідомляється, що вона не виправдала очікувань під час тестування, що призвело до її вилучення з процесу розробки.
По суті, Freestyle Gen 2 можна розглядати як вдосконалену версію своєї першої моделі, хоча і збагачену такими важливими атрибутами, як Gaming Hub. Примітно, що Samsung також представила новий пульт дистанційного керування Samsung SolarCell Remote, що супроводжує випуск проектора. Крім того, компанія продовжила обмежену за часом пропозицію, надаючи першим покупцям безкоштовний захисний чохол для проектора.

Ціна

Проєктор Freestyle Gen 2 доступний для попереднього замовлення за ціною 799,99 доларів, що на 100 доларів дешевше порівняно з його попередником. Samsung стверджує, що оновлена модель може похвалитися розширеною пам’яттю, а також поліпшеним користувацьким інтерфейсом, який працює значно швидше.
За матеріалами:
Телеканал 24
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