Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті — Finance.ua
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Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті

Технології&Авто
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Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті
Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті, en.yna.co.kr
Південнокорейська компанія Samsung презентувала чип графічної оперативної пам’яті (DRAM) з вищою швидкістю та покращеною енергоефективністю.
Про це повідомляє Yonhap.
У компанії зазначили, що 24-гігабітний чип Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) використовує 10-нанометрову технологію третього покоління та може похвалитися швидкістю обробки даних, яка більш ніж на 30% перевищує існуючі продукти на ринку.
Новий DRAM-чип також може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду, що є найшвидшим у світі, та є еквівалентом обробці 275 фільмів у форматі Full HD за секунду.
У Samsung додали, що, використовуючи так звану технологію динамічного масштабування напруги, GDDR6 також покращує енергоефективність більш ніж на 20%.
Зазначається, що графічні DRAM широко використовуються у високопотужних 3D-іграх, персональних комп’ютерах, ноутбуках або пристроях, які відтворюють відео з високою роздільною здатністю.
Динамічна оперативна пам’ять (DRAM) — один із видів комп’ютерної пам’яті із довільним доступом, найчастіше використовується як оперативна пам’ять сучасних комп’ютерів. Основна перевага пам’яті цього типу полягає в тому, що її комірки упаковані дуже щільно, тобто в невелику мікросхему можна упакувати багато бітів, а значить, на їх основі можна побудувати пам’ять великої ємності.
За матеріалами:
Укрінформ
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