Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті — Finance.ua

Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті Вчора 23:15 — Технології&Авто

Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті, en.yna.co.kr

Південнокорейська компанія Samsung презентувала чип графічної оперативної пам’яті (DRAM) з вищою швидкістю та покращеною енергоефективністю.

Про це повідомляє Yonhap

У компанії зазначили, що 24-гігабітний чип Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) використовує 10-нанометрову технологію третього покоління та може похвалитися швидкістю обробки даних, яка більш ніж на 30% перевищує існуючі продукти на ринку.

Новий DRAM-чип також може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду, що є найшвидшим у світі, та є еквівалентом обробці 275 фільмів у форматі Full HD за секунду.

У Samsung додали, що, використовуючи так звану технологію динамічного масштабування напруги, GDDR6 також покращує енергоефективність більш ніж на 20%.

Зазначається, що графічні DRAM широко використовуються у високопотужних 3D-іграх, персональних комп’ютерах, ноутбуках або пристроях, які відтворюють відео з високою роздільною здатністю.

Динамічна оперативна пам’ять (DRAM) — один із видів комп’ютерної пам’яті із довільним доступом, найчастіше використовується як оперативна пам’ять сучасних комп’ютерів. Основна перевага пам’яті цього типу полягає в тому, що її комірки упаковані дуже щільно, тобто в невелику мікросхему можна упакувати багато бітів, а значить, на їх основі можна побудувати пам’ять великої ємності.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.