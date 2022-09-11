Samsung представила новий смартфон Galaxy Wide 6 із чіпом Dimensity 700 та камерою на 50 Мп — Finance.ua
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Samsung представила новий смартфон Galaxy Wide 6 із чіпом Dimensity 700 та камерою на 50 Мп

Технології&Авто
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Samsung представила новий смартфон Galaxy Wide 6 із чіпом Dimensity 700 та камерою на 50 Мп
Samsung представила новий смартфон Galaxy Wide 6 із чіпом Dimensity 700 та камерою на 50 Мп
Південнокорейський виробник електроніки Samsung представив новий смартфон Galaxy Wide 6 із чіпсетом Dimensity 700, дисплеєм із частотою 90 Гц та камерою на 50 Мп.
Samsung Galaxy Wide 6 оснащений 6,5-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+, співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення 90 Гц і краплеподібним вирізом під селфі-камеру на 8 Мп. На задній панелі пристрою розташовані три камери: основна на 50 Мп, макрооб’єктив на 2 Мп та датчик глибини на 2 Мп.
Смартфон отримав чіпсет MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті, слот для картки пам’яті microSD, а також акумулятор ємністю 5000 мАг. Серед інших особливостей пристрою — функція розблокування по обличчю, сканер відбитків пальців на бічній грані, підтримка двох SIM-карток, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C та 3,5-мм аудіороз’єм.
Samsung Galaxy Wide 6 вже продається в Південній Кореї за ціною $256. Про доступність в інших країнах поки що немає інформації.
За матеріалами:
iTechua
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