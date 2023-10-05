Samsung представила «народний флагман» Galaxy S23 FE — Finance.ua

Samsung представила «народний флагман» Galaxy S23 FE 05.10.2023, 00:04 — Технології&Авто

Samsung представила «народний флагман» Galaxy S23 FE

Samsung офіційно представила свій субфлагман Galaxy S23 FE (FE — Fan Edition). Смартфон отримав вже відомий дизайн, вологозахист IP68 і екран без вигинів — 6,4″ з матрицею Dynamic AMOLED 2X, роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 60−120 Гц.

Чіп виробник не назвав, зазначивши лише, що він виготовлений за 4-нм техпроцесом. Найімовірніше, це Snapdragon 8 Gen 1 або Exynos 2200 — залежно від ринку. Обсяг оперативної пам’яті становив 8 ГБ, а вбудованої - 128 ГБ або 256 ГБ. Слоту розширення немає.

Фото: 9to5Google

Основна камера на 50 Мп, ширококутна — на 10 Мп (123 °), телеоб'єктив — на 8 Мп з триразовим оптичним зумом. Селфі-датчик в отворі дисплея має роздільну здатність 10 Мп.

Батарейка — 4500 мА·г з провідною зарядкою на 25 Вт (від 0 до 50% за 30 хвилин). Також є бездротове підживлення. Що стосується комунікацій: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та NFC.

Фото: 9to5Google

Габарити телефону: 158×76,5×8,2 мм при вазі 209 грам. Корпус та деякі внутрішні елементи виготовлені з перероблених матеріалів — алюмінію, скла та пластику, отриманого з викинутих рибальських мереж, бочок та ПЕТ-пляшок.

Працює Galaxy S23 FE на Android 13 із оболонкою One UI 5.1. Samsung традиційно обіцяє 4 великі оновлення ОС та 5-річну підтримку патчами безпеки.

Ціна апарату починається із 599 доларів. Старт продажів у низці країн заплановано на 5 жовтня.

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