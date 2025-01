Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото) — Finance.ua

Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото) Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

Samsung представила Galaxy S25 Ultra (фото)

Samsung представила флагман Galaxy S25 Ultra, який повністю відповідає попереднім очікуванням. Так, кути закруглені, а в середині Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy S25 Ultra став тоншим (8,2 мм проти 8,6 мм) і легшим (218 г проти 233 г), ніж S24 Ultra. Титан містить не тільки рамка смартфона, але й всі назві чотирьох кольорів, які належать до металевої гами: Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver, Titanium Gray.

Екран отримав захист Corning Gorilla Armor 2 — покриття міцніше, ніж керамічне скло у попереднього покоління, та має антивідблиск. Його характеристики майже не змінилися: діагональ 6,8″, дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 1440×3120 та частотою оновлення 1−120 Гц, Vision boost та адаптивними кольорами.

У телефоні працює процесор Snapdragon 8 Elite разом з 12 ГБ оперативної пам’яті. Samsung каже про на 40% більшу випарну камеру для охолодження чипа, на 40% швидший NPU, на 37% швидший центральний процесор та на 30% швидший графічний процесор, ніж в попередника.

Galaxy S25 Ultra отримав нову 50 МП f/1.9 надширококутну камеру, інші ж назвемо «традиційними»: 200 МП основна камера з діафрагмою f/1.7, 50 МП f/3.4×5 телеоб’єктив та 10 МП телефото f/2.4 з x3 зумом. Спереду розташована 12 МП f/2.2 селфі-камера.

Galaxy S25 Ultra тепер знімає 10-бітне HDR-відео за замовчанням (у S24 Ultra воно було вимкнене «з коробки»). Вперше Samsung пропонує Galaxy Log — режим відео з ширшою колірною гамою. У Expert RAW є новий режим віртуальної діафрагми, який дозволяє контролювати глибину різкості. Portrait Studio дає можливість створювати особисті аватари за допомогою ШІ.

Новий NPU допомагає реалізувати низку можливостей штучного інтелекту. Gemini можна викликати утриманням кнопки живлення. Функція Circle to Search тепер може розпізнавати номери телефонів, електронні адреси та URL для швидшого використання. ШІ інтерпретує текст, мову, зображення та навіть відео для природної взаємодії: наприклад, можна попросити Gemini знайти певну фотографію в Галереї. Пошук з урахуванням вмісту запропонує поділитися GIF-файлом або зберегти подію. Є розшифровка розмов, резюмування, форматування нотаток, генеративне редагування тепер доступне на пристрої.

Читайте також У 2025 році Samsung випустить новий потрійний складаний смартфон

Функція Now Brief показує короткий підсумок дня з проактивними пропозиціями, адаптованими до потреб та вподобань користувача: біржові новини, прогноз погоди, події, інформацію про подорожі тощо, Brief можна знайти на екрані блокування. Galaxy S25 Ultra аналізує дані користувача на пристрої та зберігає їх у конфіденційному Knox Vault. Існує навіть щось під назвою постквантова криптографія для захисту даних від загроз, які можуть виникнути з квантових комп’ютерів у майбутньому.

Функції ШІ є частиною оболонки One UI 7 на базі Android 15, яка вийшла на Galaxy S25, але згодом з’явиться на інших телефонах. Samsung обіцяє сім поколінь оновлень ОС та сім років оновлень безпеки.

Цікаво, що комплектний стилус у цьому поколінні більше не чарівна паличка — жести та функцію дистанційного затвора камери видалено.

Samsung Galaxy S25 Ultra випускається в конфігураціях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ і 12 ГБ/1 ТБ. Його живить 5000 мАг з підтримкою дротового заряджання до 65% приблизно за 30 хвилин за допомогою адаптера потужністю 45 Вт, а також швидкої бездротової зарядки 2.0 25 Вт та реверсивної бездротової 4,5 Вт. Доступний бездротовий зв’язок Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.

В Україні серія Galaxy S25 доступна для передзамовлення відсьогодні — 22 січня. Ціна Samsung Galaxy S25 Ultra стартує від 67,999 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.