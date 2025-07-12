Рейтинг американських брендів, які випускають найнадійніші авто — Finance.ua

Рейтинг американських брендів, які випускають найнадійніші авто Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Рейтинг американських брендів, які випускають найнадійніші авто

У США випускають велику кількість різних автомобілів. Проте далеко не всі водії знають, моделі від яких американських автовиробників рідко виходять з ладу.

У GOBankingRates назвали 5 американських брендів, які випускають найнадійніші автомобілі.

За словами експертів, автомобілі від цих виробників рідко стикаються з поломками.

Які американські бренди випускають найнадійніші автомобілі

Buick

У виданні нагадали, що за даними дослідження J.D. Power, автомобілі Buick посіли перше місце серед американських брендів за надійністю.

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Також моделі від цього виробника виділяються низькою вартістю обслуговування.

Експертка з автомобільної промисловості з AutoInsurance.org Мелані Муссон заявила в розмові з журналістами, що Buick став одним із найнадійніших брендів у США.

За її словами, ці автомобілі легко обслуговувати, а запчастини коштують недорого.

Cadillac

У виданні поділилися, що Cadillac також випускає надійні автомобілі. Зазначається, що моделі від цього бренду виділяються високим рівнем комфорту і багатим оснащенням.

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Chevrolet

Бренд Chevrolet розділив друге місце в рейтингу надійності J.D. Power. Проте це більш доступний бренд.

«Chevrolet виробляє широкий спектр автомобілів, позашляховиків і пікапів. Деякі з них надійніші, ніж інші, але загалом автомобілі Chevrolet перевершують середній рівень надійності», — заявила Мелані Муссон.

GMC

Бренд GMC також увійшов до рейтингу найкращих американських автовиробників за надійністю. Окремо у виданні згадали моделі Sierra і Yukon.

Крім цього автомобілі GMC доволі недорогі в обслуговуванні. Проте вони здатні впоратися з багатьма завданнями.

Ford

Автомобілі Ford також виявилися надійними. Вартість обслуговування моделей від цього виробника може бути вищою за деяких конкурентів, але вони доволі рідко виходять з ладу.

За словами директора з маркетингу в EpicVIN Алекса Блека, Ford — це чудовий вибір для тих, хто шукає практичний і недорогий автомобіль. Особливо експерт похвалив пікапи бренду, включно з F-150.

УНІАН За матеріалами:

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