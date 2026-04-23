Samsung працює над трьома моделями розумних окулярів

Торік Samsung представила гарнітуру Galaxy XR, покликану конкурувати з Vision Pro, а згодом підтвердила розробку розумних окулярів у стилі Meta Ray-Ban. Втім, на цьому компанія не зупиняється.

За даними Android Authority, вона готує одразу три нові моделі.

Три моделі в роботі

За словами видання, у Samsung в роботі є три моделі — SM-0200P, SM-0200J під робочою назвою Jinju, а також третя пара з кодовою назвою Haean. Про Jinju та Haean повідомлялося ще минулого року, а реліз останньої очікувався разом з Galaxy XR, проте тоді цього не сталося.

Нові згадки про окуляри, знайдені в коді One UI 9, свідчать, що модель все ж може вийти на ринок. Ба більше, це може статися вже протягом найближчих кількох місяців.

Заразом став відомий і модельний номер Haean — SM-0500, з чого можна зробити здогадку, що SM-0200P та SM-0200J будуть різними варіаціями одного пристрою, у той час як SM-0500 буде цілком окремою моделлю.

Крім того, раніше повідомлялося, що майбутні XR-окуляри Samsung відображатимуться разом з іншими Bluetooth-пристроями, що спростить підключення. Тепер з’явилися нові деталі: їх також показуватимуть у додатках Samsung Find і Google Find Hub.

